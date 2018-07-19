Тбилиси, 19 июля, 2018, 19:50 — ИА Регнум. Сотрудничество Грузии с НАТО служит безопасности региона, и оно выгодно и России, так как обеспечит стабильность у южных границ России, заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили в ответ на слова президента России Владимира Путина, который предупредил Запад о нежелательных последствиях включения в альянс Грузии и Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Русские идут

По мнению президента Грузии, позитивная повестка дня в грузино-российских отношениях должна начаться с выполнения Россией соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года и возвращения беженцев в родные дома.

«Грузия по-прежнему стремится к мирному урегулированию споров. Мы сделали Российской Федерации не одно предложение, нацеленное на замену конфронтационной парадигмы пространством сотрудничества. Но восстановление доверия невозможно при нарушении территориальной целостности и суверенитета соседнего государства. Первым шагом к созданию позитивной повестки дня должно стать выполнение соглашения от 12 августа 2008 года и безопасное и достойное возвращение беженцев в свои жилые дома», — подчеркнул Георгий Маргвелашвили.

Как сообщалось ранее, на совещании российских послов и постпредов в МИД 19 июля президент России заявил, что странам Запада следует очень серьезно подумать о возможных последствиях включения в военный блок НАТО Грузии и Украины.