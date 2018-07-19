Тбилиси, 19 июля, 2018, 19:45 — ИА Регнум. Спустя 10 лет после августовской войны 2008 года Россия по-прежнему продолжает «оккупацию и фактическую аннексию» территорий Грузии, что ухудшает состояние безопасности и прав тех людей, которых коснулся конфликт, с сожалением заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе после встречи с президентом Европейского совета Дональдом Туском. По информации пресс-службы правительства Грузии, встреча состоялась 19 июля в рамках визита Мамуки Бахтадзе в Брюссель. Это его первый зарубежный визит как премьера после утверждения на должность главы реформированного правительства Грузии.

Максим Цуканов ИА REGNUM Грузия, Абхазия и Южная Осетия

Мамука Бахтадзе подчеркнул ту особую, по его оценке, роль, которую играет Евросоюз в обеспечении безопасности и мира в Грузии и проведении политики непризнания Абхазии и Южной Осетии. Премьер поблагодарил ЕС за решение о продлении мандата миссии Евросоюза в Грузии на очередной срок.

«Твердая позиция Евросоюза и наших международных партнеров относительно незаконной политики России и их эффективное участие оказывает значительное влияние на обеспечение территориальной целостности Грузии в рамках ее международно признанных границ», — определил он роль и значение зарубежных партнеров в деле урегулирования территориальных конфликтов Грузии и ее отношений с Россией.

Он заверил Дональда Туска, что правительство Грузии остается приверженным мирной политике и делает конкретные шаги по восстановлению доверия с абхазами и осетинами, которые расписаны в новой инициативе правительства «Шаги к лучшему будущему».

Напомним, что Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии после августовской войны 2008 года, которую, согласно заключению комиссии ЕС, начало правительство Михаила Саакашвили.

Премьер Мамука Бахтадзе с первым после утверждения на эту должность визитом направился в Брюссель 18 июля и завершит визит 20 июля.