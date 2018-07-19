Москва, 19 июля, 2018, 19:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 19 июля подписал поправки к закону «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», регламентирующие учёт и функционирование на территории России мемориалов, посвящённых павшим в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Кремля.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Вечный огонь

Документом предусмотрено законодательное закрепление понятий Вечный огонь и Огонь памяти. Под первым подразумевается часть мемориального сооружения, на котором обеспечивается постоянное горение огня, под вторым — часть мемориала, на котором огонь зажигается временно.

Законом также вводится централизованный учёт мемориальных сооружений в России, которые находятся вне воинских захоронений и содержат Вечный огонь или Огонь памяти.

Кроме этого, уточняются полномочия федеральных и местных органов власти по учёту таких мемориальных сооружений, а также по установлению периодичности горения Огня памяти.

Поправки были приняты Государственной думой 4 июля и одобрены Советом Федерации 13 июля 2018 года.