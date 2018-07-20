Москва, 20 июля, 2018, 04:12 — ИА Регнум. В Москве стартовала городская акция «День без турникетов», в рамках которой москвичи и гости столицы смогут бесплатно посетить цеха промышленных предприятий. В проекте участвуют более 35 предприятий и технопарков. Ожидается, что всего в акции примут участие свыше 10 тыс. человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM «День без турникетов» в производственной зоне промышленного насосного оборудования «ЛИНАС»

Дарья Антонова ИА REGNUM Электромобиль SAM подряжается от обычной розетки

«День без турникетов» — масштабный городской праздник. Его участников ждут экскурсии по наукоёмким предприятиям Москвы, мастер-классы в детских технопарках, открытые встречи с лучшими специалистами в области новейших технологий», — заявила заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сотрудник технопарка показывает готовое изделие

Например, в конструкторском бюро «Туполев» можно будет узнать, как разрабатывался советский сверхзвуковой пассажирский самолет «Ту-144», а в технопарке «Калибр» продемонстрируют беспилотный пассажирский автобус, электродвигатель и зарядную станцию для электромобилей. Также будет организована культурная программа: на фабриках и заводах пройдут литературные чтения с участием известных деятелей искусства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мастер-класс по робототехнике в технопарке «Кулибин Про»

В 2018 году длительность проведения акции решили увеличить до трёх дней, кроме того, в ней впервые примут участие предприятия Московской области. На некоторых заводах можно будет даже поучаствовать в производственном процессе — собрать микросхемы, предметы мебели, испечь пирожные, изготовить десерт. Завершится «День без турникетов» 21 июля праздничным концертом.

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция «День без турникетов» на Робостанции

Как сообщало ИА REGNUM, первая подобная акция прошла в Москве в 2012 году, а последняя — в мае 2018 года. В ней приняли участие более 70 предприятий. Всего в 2018 году проект стартует четыре раза.

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