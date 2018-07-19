Брюссель, 19 июля, 2018, 19:31 — ИА Регнум. Из-за компьютерного сбоя пришлось временно закрыть воздушное пространство Бельгии. Об этом сегодня, 19 июля, сообщает компания Belgocontrol в своём официальном аккаунте в сети микроблогов Twitter.

(сс) katyveldhorst Ожидание в аэропорту

По сообщению компании, возникла проблема с загрузкой данных о рейсах. Из-за этого пришлось временно закрыть воздушное пространство над страной.

Проблему удалось оперативно решить, и в настоящий момент воздушное пространство вновь открыто.