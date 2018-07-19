Архангельск, 19 июля, 2018, 19:18 — ИА Регнум. Размер портовых сборов для некоторых судов, заходящих в порт Архангельск, необходимо пересмотреть. Об этом на заседании по участников судостроительного кластера Архангельской области заявил директор Базы технического обслуживания АО «Архангельский траловый флот» Иван Влазнев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Rosmorport.ru В Архангельском порту

«Необходимо снизить портовые сборы для судов, заходящих в порт Архангельск не для коммерческих рейсов, а для проведения ремонта. А в настоящее время сумма портовых сборов для всех судов одинакова, — заявил Влазнев. — Развитие направления по привлечению грузовладельцев в порт Архангельска и продвижение города как места перевалки грузов, в том числе, рыбной отрасли, заметно увеличит число судозаходов. А это значит, что увеличится потребность в проведении ремонтных работ».

При этом он подчеркнул, что судоремонтная отрасль нуждается в кооперации усилий по привлечению судовладельцев из других регионов.

«При приобретении нового оборудования предприятие всегда сталкивается с загрузкой», — пояснил представитель АТФ.

Сегодня в доке АТФ сегодня ремонтируются судна государственных и частных структур. В настоящее время ведутся переговоры с судостроительными предприятиями для проведения сервисного обслуживания судов построенных на них. В частности, ведутся переговоры с судостроительной верфью «Пелла» по ремонту буксиров.

«В среднем за год в доке проходят ремонт порядка 17 судов», — сообщил он.