Псков, 19 июля, 2018, 19:13 — ИА Регнум. В Псковской области создадут специальный ресурс, где жители региона будут сообщать о фактах размещения незаконной рекламы наркотиков на фасадах домов и асфальте. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, с таким предложением выступил сегодня, 19 июля, на заседании областной антинаркотической комиссии врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников.

Пресс-служба МВД России Трафарет

Он отметил, что уличная реклама до сих пор является самой простой «точкой входа» на рынок наркотиков. По его мнению, для борьбы с ней необходима не только эффективная работа городских служб, но и соответствующая реакция правоохранительных органов.

«Прямое следствие такой незаконной рекламы — рост случаев употребления запрещённых веществ детьми до 15 лет. С конца прошлого года эта цифра растёт», — заявил Михаил Ведерников.

При этом, по его словам, в антинаркотическом рейтинге федерального проекта «Трезвая Россия» Псковская область вошла в 20-ку самых «чистых» в стране и в тройку — на Северо-Западе РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с прошлого года в Пскове участились случаи появления граффити с рекламой наркотиков на фасадах домов. Власти закрашивают надписи, но они появляются снова.