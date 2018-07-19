Киев, 19 июля, 2018, 19:03 — ИА Регнум. В Харькове сегодня, 19 июля, состоялась церемония открытия памятника народной артистке СССР Людмиле Гурченко.

Цитата из к/ф «Карнавальная ночь». реж Эльдар Рязанов. 1956. СССР Людмила Гурченко

Монумент был установлен в сквере по улице Тринклера. Памятник выполнен в виде скульптурной композиции, в которую вошли 15 персонажей, роли которых исполнила Гурченко в советском кинематографе.

Автором памятника является скульптор Катиб Мамедов.

Напомним, что об установке памятника Гурченко ещё в декабре 2017 года заявил харьковский мэр Геннадий Кернес.

Стоит отметить, что Харьков — это родной город Гурченко. Здесь она родилась в 1935 году. Умерла народная артистка СССР в 2011 году в Москве.