Вашингтон, 19 июля, 2018, 18:40 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп раскритиковал Европейский союз, оштрафовавший американского интернет-гиганта Google за нарушение антимонопольного законодательства ЕС.

Keng Susumpow Офис компании Google

«Я же вам говорил! Евросоюз оштрафовал на пять миллиардов долларов одну из наших прекрасных компаний, Google. Они действительно извлекли выгоду из США, но не надолго!» — написал глава Белого дома в своём микроблоге в Twitter.

Напомним, 18 июля Еврокомиссия приняла решение оштрафовать Google на 4,34 млрд евро. Американская корпорация была признана виновной в использовании незаконных методов влияния на производителей электронных устройств на базе Android для предустановки на них своих сервисов и приложений.