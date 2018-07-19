Москва, 19 июля, 2018, 18:55 — ИА Регнум. Обвинения, выдвинутые против арестованной в США российской студентки Марии Бутиной, выглядят очень странно, считает политолог Андрей Колядин. Об этом он заявил 19 июля корреспонденту ИА REGNUM.

Джозеф Маккарти

«Уголовное дело против арестованной в США российской гражданки Марии Бутиной было создано для того, чтобы показать отсутствие изменений во внешнеполитических отношениях России и Америки», — заявил Андрей Колядин.

По его мнению, причины организации этого процесса связаны с недавней встречей президентов России и Америки в Хельсинки.

«Необходимо было оттенить эту встречу и показать, что никаких серьезных изменений во взаимоотношениях России и Америки в ближайшее время не будет», — сказал политолог.

Кроме того, он назвал предъявленные российской гражданке обвинения странными, а правительство США действовало по отношению к Бутиной крайне жестко.

«Мария может запросто получить срок, исходя из того, что обвинения очень странные, — заявил политолог. — Со времен маккартизма правительство США не действовало столь жестко в отношении юридических или частных лиц. Поэтому ситуация может сложиться для Марии очень плохо».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля Минюст США сообщил о задержании 29-летней гражданки РФ Марии Бутиной. Кроме всего прочего, правительство США обвиняет ее в отсутствии регистрации в качестве агента иностранного государства при американском Минюсте. ФБР уверяет, что Бутина вела деятельность внедренного иностранного агента в период своего обучения в одном из вашингтонских учебных заведений в период с 2015 по 2017 годы. Марии также инкриминируют участие в организации, имеющей влияние на американскую политику, с целью внедрения российских идей. Американский прокурор уже запросил для гражданки РФ 15 лет тюрьмы.