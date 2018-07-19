Александрия, Египет, 19 июля, 2018, 18:40 — ИА Регнум. Три мумии найдены в саркофаге в городе Александрии (Египет), сообщает Egypt Today.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Фараон и египетские пирамиды

Артефакты находились в саркофаге, найденном в Александрии в начале месяца. Мумии обнаружили, вскрыв крышку саркофага.

Напомним, речь идет о саркофаге из черного гранита массой 30 т: на него наткнулись строители, работавшие на глубине пяти метров. Вместе с саркофагом найден фрагмент статуи мужчины из мрамора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июля на юге Египта обнаружен неизвестный ранее город античного периода.

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