Ярославль, 19 июля, 2018, 17:35 — ИА Регнум. Трое из четверых депутатов Государственной думы от Ярославской области поддержали законопроект о пенсионной реформе. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Госдума России

19 июля Государственная дума в первом чтении приняла закон о пенсионной реформе. Депутаты Ярославской области, представляющие «Единую Россию» — Александр Грибов, Илья Осипов и Валентина Терешкова — проголосовали за повышение пенсионного возраста.

Это мера необходимая, вынужденная, неприятная. Не знаю людей, которые бы сказали: «Ура, наконец-то!». Но вопрос намного сложнее, он не находится в плоскости «за» и «против». Я сам прошел путь от неприятия до принятия решения, как я буду голосовать. Это путь через осознание той глубины проблем, в которой мы находимся. В первую очередь, количество пенсионеров, которое у нас на сегодняшний день — почти половина трудоспособного населения. Есть очень много экономических факторов, есть очень много факторов социальных — а на них пока нет ответа. Надеюсь, ко второму чтению получится найти ответы — в части занятости пожилых людей. Есть целый ряд профессий с высокой долей физического труда. Нельзя сопоставлять труд работников офисов, инженера, педагога с малярами-штукатурами. Женская профессия, когда надо на стремянке, под потолком заниматься физическим трудом. Есть пока еще много вопросов на которые предстоит во втором чтении ответить», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Госдумы Илья Осипов.

Депутат считает, что главная задача — полноценная и достойная пенсия, а не вопрос, когда выходить на пенсию. Депутаты Госдумы приняли решение обсудить закон по втором чтении в октябре 2018 года.

Из ярославских депутатов против пенсионной реформы проголосовал лишь Анатолий Грешневиков, представляющий «Справедливую Россию».