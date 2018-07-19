Симферополь, 19 июля, 2018, 16:27 — ИА Регнум. На выполнение программы по благоустройству новых контейнерных площадок в Симферополе необходимо 65 миллионов рублей, в этом году власти готовы выделить — пять. Об этом 19 июля сообщил на пресс-конференции замглавы администрации Симферополя Валерий Гуменюк, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Сейчас мы расторговываем пять миллионов рублей и благоустраиваем в этом году часть контейнерных площадок. Для того чтобы всё сделать, по предварительным подсчётам, необходимо около 65 миллионов рублей», — уточнил чиновник.

Помимо этого, по его словам, городу необходимо приобрести около полутора тысячи мусорных контейнеров.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля глава администрации крымской столицы Игорь Лукашёв выразил недовольство столь низкими штрафами за нелегальный сброс мусора, поскольку у профильных организаций не хватает сил и средств для качественной борьбы с нарушителями. Несмотря на это в Симферополе на днях устроили ночной рейд, во время которого чиновники поймали и оштрафовали двух нарушителей, незаконно сбрасывающих строительный и крупногабаритный мусор на муниципальные контейнерные площадки.

https://regnum.ru/news/2442850.html