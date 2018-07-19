Санкт-Петербург, 19 июля, 2018, 16:34 — ИА Регнум. Во время подготовки и проведения в Петербурге матчей чемпионата мира по футболу (с 1 июня по 15 июля) за медицинской помощью к петербургским медикам обратились 819 человек из числа болельщиков, спортсменов, технического персонала, волонтеров, организаторов и гостей мундиаля. Об этом в четверг, 19 июля, сообщили в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Стадион «Санкт-Петербург Арена»

Медицинское обеспечение всех мероприятий ЧМ-2018 в Петербурге осуществляла Городская станция скорой медицинской помощи. Северная столица была единственным городом, принимавшим ЧМ-2018, где за медобеспечение отвечала всего одна профильная организация.

Во время семи матчей мундиаля на стадионе «Санкт-Петербург» работали 20 медпунктов, 22 мобильные медицинские бригады, 15 бригад скорой медицинской помощи. Кроме того, 12 бригад «скорой» дежурили на прилегающей к стадиону территории. Наконец, по Приморскому парку Победы и у пешеходного Яхтенного моста курсировали медицинские патрули — 9 пеших и 7 на сегвеях.

«Таким образом, в дни матчей на стадионе и «последней миле» было задействовано более 250 работников Городской станции скорой медицинской помощи», — отчитались в комздраве.

Но и в дни, когда не было игр, на стадионе работал медпункт и дежурила бригада скорой помощи. Сотрудники петербургской «скорой» также дежурили на шести тренировочных площадках, на базах команд и в гостиницах, где проживали футболисты.

Кроме того, ежедневно в фан-зоне на Конюшенной площади работал медпункт, мобильные медицинские бригады и бригады скорой помощи.

Общее количество сотрудников СПб ГБУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи», задействованных на ЧМ-2018, достигло 600 человек.

«При этом скорая медицинская помощь петербуржцам в дни мундиаля оказывалась в полном объеме. Медобеспечение ЧМ-2018 осуществлялось не в ущерб горожанам и основной деятельности», — заверили петербургские медики.

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Напомним, каждый из семи матчей в Петербурге посетило свыше 60 тыс. зрителей. В фан-зоне на Конюшенной площади одновременно находилось до 15 тысяч болельщиков.