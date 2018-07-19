Вашингтон, 19 июля, 2018, 16:30 — ИА Регнум. Пользователи социального новостного сайта Reddit пытаются вывести в топ поисковых запросов Google фотографию запечатленного сзади президента США Дональда Трампа, который играет в теннис. По задумке юзеров, изображение должно появляться по запросу russian pipeline («российский трубопровод»).

Скриншот страницы Reddit Фотографию Дональда Трампа пытаются вывести в топ поисковых запросов Google по словосочетанию «российский трубопровод»

Своеобразный антироссийский флешмоб запустил пользователь GucciGameboy. Он опубликовал фотографию зада американского лидера с подписью:

«Российский трубопровод. Пусть это будет первым изображением, которое люди увидят, введя в Google «российский трубопровод».

Всего за несколько часов запись вышла в топ Reddit и собрала более 91 тыс. голосов и свыше 1,7 тыс. язвительных комментариев в адрес Трампа. Пользователи назвали его предателем и шутили, что заметили на ягодицах Трампа инициалы президента России Владимира Путина.

«Он предатель, который встал на сторону Путина, ничего не сказав о российском вмешательстве в выборы. Что может быть еще очевиднее, чем то, что Трамп — марионетка?» — возмутился ILoveRegenHealth.

«Кажется, я вижу там инициалы Путина», — пишет Holmes02.

Помимо этого, пользователи принялись много раз повторять фразу «российский трубопровод» под публикацией. Некоторые из них даже опубликовали отдельные громоздкие посты, в которых фраза Donald Trump Russian Pipeline повторяется сотни раз. Несмотря на столь усердные старания, пока пользователям не удалось заставить Google показывать фотографию Трампа по запросу russian pipeline.

Часть граждан США ополчились на Дональда Трампа после его встречи с Владимиром Путиным 16 июля в Хельсинки. В беседе с российским лидером он не высказался по поводу вмешательства России в выборы президента США, на чём настаивают американские спецслужбы. Вместо этого во время переговоров Трамп заявил, что в плохих отношениях между государствами виноваты обе стороны. Уже после переговоров он назвал Путина виновным во вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году.

И хотя по запросу russian pipeline Google не выдаёт фотографию Дональда Трампа, со словом idiot обратная ситуация. Ранее пользователи сети обратили внимание, что при введении в поисковой строке слова idiot и переходе во вкладку «Картинки» на первой позиции Google показывает изображение Трампа с открытым ртом. Фотография взята из июньской подборки материалов «22 картинки с Дональдом Трампом, на которых он выглядит, как идиот» на сайте WealthModo.

Третье место в выдаче вновь заняла фотография американского лидера. Автор изображения поместил портрет Трампа рядом с изображением рентгеновского снимка головы, на котором вместо мозга изображены фекалии. Помимо этого на странице можно обнаружить еще много забавных снимков президента США, что делает его явным лидером подборки.