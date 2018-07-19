Джакарта, 19 июля, 2018, 15:53 — ИА Регнум. Компания Coca-Cola Amatil Индонезия (CCAI) заключила соглашение о партнерстве с оргкомитетом Азиатских игр — 2018, сообщает Antaranews.

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Подписание соглашения засвидетельствовал вице-президент Индонезии Юсуф Калла и министр-координатор по развитию людских ресурсов и культуры Индонезии Пуан Махарани.

«Партнерство является реальным проявлением CCAI всегда поддерживать инициативу правительства», — заявил глава CCAI Лакшман Пейрис.

Компания предоставит напитки и запустит ряд мероприятий, которые оживят проведение Азиатских игр — 2018 в Индонезии с 18 августа по 2 сентября.

CCAI является дочерней компанией Coca-Cola Amatil (CCA), одной из крупнейших разливочных компаний Coca-Cola в мире.

В Индонезии CCAI имеет восемь производственных мощностей на островах Суматра, Ява и Бали. Компания насчитывает более 10 тыс. сотрудников и имеет более чем 830 тыс. отделений по всей Индонезии.