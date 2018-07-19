Калуга, 19 июля, 2018, 15:38 — ИА Регнум. В Калужской области завершился этап выдвижения кандидатов на выборы в органы местного самоуправления. Как сообщили 19 июля корреспонденту ИА REGNUM в Избирательной комиссии области, в регионе завершился период выдвижения кандидатов на выборах в органы местного самоуправления.

Kaluga.izbirkom.ru На заседании областного избиркома

На замещение вакаетных мандатов претендуют 167 кандидатов. Во всех муниципальных образованиях выдвинули своих кандидатов политические партии «Единая Россия» и ЛДПР. Также отдельные кандидатуры представили политические партии «Справедливая Россия», КПРФ и «Честно».

Напомним, 9 сентября 2018 года пройдут выборы в четырех муниципальных образованиях Калужской области: в Барятинском районе организуют выборы депутатов сельских дум в сельских поселениях «Деревня Асмолово», «Деревня Бахмутово», «Деревня Крисаново Пятница», «Село Сильковичи»; в Жуковском районе пройдут выборы депутатов Городской думы в городском поселении «Город Белоусово», депутатов сельских дум в сельских поселениях «Село Восход», «Деревня Корсаково»; в Хвастовичском районе пройдут выборы депутатов Сельской думы в сельском поселении «Посёлок Еленский»; в Спас — Деменском районе организуют дополнительные выборы депутатов районного собрания муниципального района «Спас-Деменский район».