Калининград, 19 июля, 2018, 15:40 — ИА Регнум. Задержанная ФСБ жительница Калининграде Антонина Зимина — известный в российском эксклаве международный эксперт, сотрудничавшая с Балтийским федеральным университетом им. Канта и Фондом Горчакова.

Facebook.com/FondGorcakova Младший научный сотрудник БФУ им. Канта Антонина Зимина

Напомним, сегодня, 19 июля, стало известно, что экс-директор НКО «Балтийский центр диалога культур» Антонина Зимина находится в СИЗО «Лефортово», куда ее доставили компетентные органы самолетом из Калининграда.

По данным члена Общественной наблюдательной комиссии Александра Ионова, которого цитирует телеканал «Дождь», калининградка подозревается по ст. 275 УК РФ «Государственная измена»).

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что Антонина Зимина занимается экспертно-научной деятельностью с момента окончания БФУ им. Канта. В частности, в 2012 году, будучи в Латвии на конференции «Перспективы развития отношений России и Балтии», Зимина выступала как аспирант Балтийского федерального университета в Калининграде. В настоящее время она себя позиционирует как младший научный сотрудник БФУ.

Антонина Зимина — первый руководитель калининградского НКО «Балтийский центр диалога культур». Сегодня центр возглавляет супруг Зиминой Константин Антонец.

Известно, что Зимина и Антонец в качестве гостей посещали официальные мероприятия Генерального консульства Германии в Калининграде в стенах Немецко-русского дома.

Корреспондент ИА REGNUM связался с Антонцом с просьбой прокомментировать информацию о задержании супруги, однако мужчина отказался общаться, сославшись на занятость.