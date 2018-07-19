Ярославль, 19 июля, 2018, 15:34 — ИА Регнум. Председатель правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко подписал постановление о принятии в региональную собственность принадлежащих правительству Москвы гостиниц в Ярославле, Угличе и Ростове. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Wikimedia.org Гостиница «Московский тракт» в Ростове

Правительство Москвы отдаст Ярославской области гостиницу «Святой Георгий» в Ярославле, «Москву» в Угличе и «Московский тракт» в Ростове Великом. Их построили по соглашению, заключенному в 2007 году. Кроме этого Москва передает Ярославской области парадную лестницу для спуска к Волге в Угличе — она была построена вместе с гостиницей.

Губернатор Дмитрий Миронов обратился к мэру Москву, и поэтому земля и недвижимость передается Ярославской области. Мы управляющая компания, которая ведет административно-хозяйственную деятельность в отелях и деталей сделки не знаем. Что решит новый собственник — передать нам гостиницы для административно-хозяйственного управления, решит управлять сам или продаст их — мы не в курсе», — сказал корреспонденту ИА REGNUM директор Управляющей компании «Ласковый май», которая управляет гостиницами в Ростове и Угличе Алексей Колпаков.

На каких условиях и почему правительство Москвы решило преподнести Ярославской области столь щедрый подарок, в правительстве Ярославской области оперативно пояснить не смогли.