Ярославль, 19 июля, 2018, 15:30 — ИА Регнум. В правительстве Ярославской области прокомментировали решение Арбитражного суда, который удовлетворил исковые требования Росимущества и принял решение расторгнуть договор с арендатором — ООО «ГИЛСИ».

Yaroslavl-tur.ru Петропавловский парк

"Договор с ООО «ГИЛСИ» был заключен в 2006 году, но за прошедшее время никаких положительных изменений на объекте не произошло. Компанией была разработана и согласована проектная документация на реставрацию и восстановление утраченных объемов историко-градостроительной среды. Со временем вступили в силу нормативно-правовые документы Ярославской области об установлении зон охраны, были внесены поправки в 73-й федеральный закон, согласно которым какое-либо строительство на территории памятников запрещено. Соответственно в данной ситуации инвестор не выполнил свои обязательства, не реализовывал проект», — рассказал директор регионального департамента охраны объектов культурного наследия Александр Филяев.

Как пояснил Александр Филяев, наличие договора аренды не давало возможности привлекать в Петропавловский парк новых инвесторов. После прекращения отношений с ООО «ГИЛСИ» к решению вопроса будут подключаться другие компании. Планируется проработка единого проекта комплексного развития территорий Красноперекопского района: Петропавловского парка и всей мануфактуры.

Представители департамента не исключают вероятности внесения изменений в учетную документацию по данному объекту культурного наследия. Один из вариантов — отнести территорию парка к достопримечательным местам. Это позволит выполнить работы по воссозданию утраченной исторической застройки, привлечь инвестора для реализации ремонтно-реставрационных проектов, очистки прудов, восстановления всех дренажных систем.

20 июля в департаменте охраны объектов культурного наследия состоится совещание по этому вопросу. В обсуждении примут участие представители Росимущества, мэрии областного центра и Епархии.