Астана, 19 июля, 2018, 15:24 — ИА Регнум. Бронзовый чемпион Олимпиады в Сочи, гордость казахстанского фигурного катания Денис Тен скончался в реанимации. Это информацию подтвердил пресс-секретарь Министерства здравоохранения Ернар Акимкулов.

(сс) Ivanaivanova Денис Тен (в желтой куртке) на Олимпиаде в Сочи

Как ранее сообщили в Департаменте внутренних дел города Алма-Аты, 19 июля около трех часов дня по местному времени на Тена с ножом напали уличные грабители, пытавшиеся украсть зеркала с его машины в самом центре города, на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой, в трех кварталах от здания Государственного театра оперы и балета.

Денис Тен был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в Центральную городскую клиническую больницу с ножевым ранением верхней трети правого бедра. К этому моменту он потерял около трех литров крови. Фигурист скончался в реанимации.

Установить личности нападавших пока не удалось. По данному факту начато расследование.

Денис Тен — единственный спортсмен в истории Казахстана, завоевавший медали Олимпийских игр, чемпионатов мира, а также этаповГран-при по фигурному катанию.

Спортсмену недавно исполнилось 25 лет.