Ярославль, 19 июля, 2018, 15:23 — ИА Регнум. Депутат Ярославской областной думы Павел Дыбин будет содержаться в СИЗО до 22 сентября. Такое решение принял Кировский районный суд. Об этом сказал корреспонденту ИА REGNUM адвокат Артем Иванчин.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Павел Дыбин был задержан 23 мая 2018 года по подозрению в коммерческом подкупе в размере 1,4 миллиона рублей. Депутат, по версии следствия, получил деньги за отказ подконтрольных ему фирм участвовать в аукционах. Суд избрал для него меру пресечения — содержание под стражей до 22 июля. Сейчас народный избранник содержится в следственном изоляторе.

«Мы ожидали, что продлят. Так и произошло. Павел Дыбин свою вину не признает и мы за это время еще больше укрепились в мнении о его невиновности», — сказал корреспонденту ИА REGNUM адвокат Павла Дыбина Артем Иванчин.

Районный суд доводам стороны защиты не внял и продлил срок содержания под стражей для Павла Дыбина до 22 сентября.