Москва, 19 июля, 2018, 15:21 — ИА Регнум. Общая напряженность на фоне опасения введения новых санкций со стороны США начинает отражаться на паре USD/RUB. На открытии сегодняшних торгов рубль снижается к валютам евро и доллар, сохраняя настроения «быков» уже в течении недели. Об этом сообщила ИА REGNUM аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Элла Крышева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

Стоит обратить внимание, что давление на российскую валюту сейчас оказывают последствия саммита в Хельсинки, где встречались лидеры стран Дональд Трамп и Владимир Путин, а также падение цен на рынке нефти после новостей по увеличению добычи стран ОПЕК и США.

По словам аналитика, рубль продолжает находиться в диапазоне 61,30— 63,80 за американскую валюту, и пока пара USD/RUB не зафиксировалась выше отметки 64,00, глобальных движений на конец недели ждать не стоит. Небольшую поддержку рублю оказывали ожидания размещения Минфином ОФЗ в среду, 18 июня.

Сегодня, 19 июня, внимание инвесторов будет приковано к статистике ЦБ РФ о состоянии международных резервов (USD), что по прогнозам может дать паре USD/RUB небольшую коррекцию. Однако «медвежий» настрой игроков, господствующий на сырьевом рынке в последнее время, не даст возможность окрепнуть рублю надолго, отмечает Крышева.

По ее словам, в целом же, российский рубль будет двигаться в коридоре 62,80−63,80 за доллар США. Технически сейчас все говорит о том, что в случае подъема и закрепление пары свыше 64,00 рубля, доллар продолжит рост уверенными темпами и будет стремиться к отметке 64,80, считает эксперт.

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