Ярославль, 19 июля, 2018, 15:12 — ИА Регнум. Ярославские строительные компании взыскивают через суд деньги за капитальный ремонт домов с зарегистрированного в Подмосковье ООО «Дельта Констракшн». Об этом представители компаний рассказали корреспонденту ИА REGNUM.

Капитальный ремонт крыши в Ярославле

В 2017 году региональный фонд капремонта в целях привлечения «качественных подрядчиков» объединил работы в крупные лоты. «Дельта Констракшн» получила подряды по капремонту на общую сумму около 400 млн рублей. При этом конкуренты компании не были допущены к торгам.

«Дельта» взяла на субподряд ярославские фирмы, а значительная часть работ так и не была начата. Как выяснилось, ряд ярославских фирм до сих пор не получили деньги за выполненные в прошлом году работы. Ярославские подрядчики сообщают, что как минимум 7 организаций не могут получить выплаты от ООО «Дельта Констракшн» на общую сумму в 60 млн рублей.

Например, проектно-строительная компания ООО «СК Инжиниринг» делала для «Дельта Констракшн» 10 домов на общую сумму около 20 миллионов. Первые четыре дома прошли нормально, но в конце 2017 года «Дельта Констракшн» подала в суд на ярославскую фирму и потребовала с ООО «СК Инжиниринг» 8,8 млн рублей за нарушение сроков ремонта.

Ярославцы тут же выступили с ответными исками по двум другим домам. Дома были готовы, но оплату москвичи по ним производить не торопились. Арбитражный суд ярославской области признал правоту ООО «СК Инжиниринг» и обязал ООО «Дельта Констракшн» не только оплатить ремонт, но и пени за пользование чужими деньгами.

Генеральный директор ООО «Фалькон» Денис Соколов рассказал, что заключил контракт с «Дельтой» на 8 объектов. Три из них оплатили, а за пять он ждет оплаты — 1,5 миллиона рублей — полгода.

Претензий к нам нет, все документы подписаны, все объекты сданы. Они то трубки не берут месяцами, то перезванивают и говорят, что денег нет. Мы подали на них в суд», — сказал корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор ООО «Фалькон» Денис Соколов.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM один из ярославских подрядчиков, ООО «Дельта Констракшн» не зарегистрировало в Ярославле свой филиал и, соответственно, не платит налоги в регионе.

Проблема неплатежей в области капитального ремонта — новшество для региона. Предприниматели уже привыкли, что деньги за объекты соцсферы можно ждать месяцами из-за нехватки денег в бюджете. Но в фонде капитального ремонта ситуация обратная — денег достаточно, так как они собираются напрямую с жителей и должны тратиться только на ремонт домов. Следовательно, проблема в организации процесса.

С момента начала работы регионального фонда ему еще ни разу не удалось выполнить годовой план по работам. Попытка решить проблему с помощью московского специалиста на посту директора фонда (в 2017 году этот пост занял выпускник Московского высшего общевойскового командного училища Эдуард Потапов) и московского подрядчика, судя по всему, не увенчалось успехом. Накануне Потапов написал заявление об увольнении по собственному желанию.