Париж, 19 июля, 2018, 15:15 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш оценил достигнутые успехи целей устойчивого развития ООН до 2030 года, установленных в 2015 году, сообщает AFP.

Иван Шилов ИА REGNUM Штаб ООН

«Мы достигли значительного прогресса в ряде областей по всему миру: сокращение детской и материнской смертности, развитие начального образования, доступ к электричеству. Однако мы отстаем в других областях», — заявил Антониу Гутерреш.

47 государств представили успехи в достижении 17 целей устойчивого развития ООН.

По мнению французской делегации, недостатки касаются не только бедных стран, но и развитых.

«Впервые за десятилетие число людей, страдающих от недоедания, увеличилось, главным образом из-за конфликтов, засух и климатических бедствий», — отметил Генеральный секретарь ООН.

Антониу Гутерреш также подчеркнул необходимость увеличения финансовых усилий, чтобы помочь «уязвимым странам» достичь целей устойчивого развития.

В целом Мексика, Канада, Швейцария являются «относительно продвинутыми» странами в этом вопросе. Франция тоже занимает хорошую позицию. Усилия Франции соответствуют требованиям устойчивого развития. Французская делегация признала «слабые» места в области водных ресурсов и заморских территорий.