Калуга, 19 июля, 2018, 15:03 — ИА Регнум. В Калужской области за шесть месяцев 2018 года введено в эксплуатацию 332 тыс. кв. метров жилья, сообщает 19 июля корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания Совета при губернаторе области по реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России».

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На заседании было отмечено, что в 2017 году в регионе было введено в эксплуатацию 864 тыс. кв. метров жилья. В 2018 году планируют достроить не менее 750 тыс. кв. метров жилья. В настоящее время Калужская область занимает второе место в Центральном федеральном округе и седьмое место в целом по России по показателям темпов ввода жилья.

Как отметил губернатор Калужсклй области Анатолий Артамонов, перед регионом поставлена цель улучшить показатели темпа ввода жилья до 1 млн кв. метров в год. В частности, глава области привёл в пример опыт Обнинска, где ведут комплексное строительство нового жилья с развитой социальной и транспортной инфраструктурой.

По мнению Анатолия Артамонова, сейчас в Калужской области необходимо ежегодно вводить в эксплуатацию не менее 820 тыс. кв. метров жилья. В этой связи необходимо создавать условия для деятельности строительных компаний, развивать социальную и транспортную инфраструктуры, а также поддерживать ипотечное кредитование.

Говоря о перспективах сферы строительства, калужский губернатор отметил необходимость развития рынка арендного и корпоративного жилья. Для этого следует заинтересовать крупные предприятия в реализации проектов по строительству корпоративного жилья.

Напомним, госпрограмма «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан РФ» была разработана Минстроем России в 2014 году. В неё включены направления и задачи, содержащиеся в приоритетном национальном проекте «Доступное и комфортное жильё — гражданам России». На реализацию подпрограмм и мероприятий госпрограммы в 2013—2020 годах в федеральном бюджете предусмотрены средства в объёме 577 млрд 934 млн 420,6 тыс. рублей. Также президент России Владимир Путин поставил задачу к 2024 году увеличить общероссийские показатели темпа ввода жилья до 120 млн кв. метров в год.