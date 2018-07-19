Москва, 19 июля, 2018, 14:28 — ИА Регнум. Туринский «Ювентус» может включить в свой состав полузащитника ЦСКА Александра Головина в том случае, если избавится от хавбэка Миралема Пьянича, считает итальянский футбольный агент Людовико Спинози. Об этом сообщает 19 июля «Спорт Экспресс».

Дмитрий Голубович Александр Головин

«Мне кажется, трансфер (Головина, — прим. ИА REGNUM ) может состояться только в одном случае — если клуб продаст Пьянича», — цитирует издание слова эксперта.

Напомним, ранее сообщалось, что полузащитник сборной России Александр Головин мог после окончания сезона 2017/18 перейти в испанскую «Барселону», однако ЦСКА не устроили предложенные условия трансфера.

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