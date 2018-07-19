Село Корекозево, Калужская область, 19 июля, 2018, 14:26 — ИА Регнум. В Калужской области продолжаются поиски подростка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СКР, мальчик пропал днём 18 июля.

Kaluga.sledcom.ru Место происшествия.

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По данным следствия, трое несовершеннолетних гуляли по песчаной косе на реке Ока в районе деревни Корекозево. В какой-то момент 16-летний подросток упал в воду и не смог выбраться. Друзья пострадавшего попросили о помощи рыбаков, которые вызвали спасателей. Однако до настоящего времени подросток не найден.

На место происшествия выезжали следователи регионального управления Следственного комитета РФ. Русло реки в месте пропажи мальчика имеет расширение и резкое углубление, течение быстрое с заворотами. Это осложняет поиски. По предварительной информации, семья мальчика является благополучной, родители мальчика в момент трагедии находились на даче недалеко от места происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году на водных объектах Калужской области погибли девять человек. В мае 2018 года в водоёме микрорайона Правобережье в Калуге утонул шестилетний мальчик, который отправился на рыбалку с дедом и братом.