Автомобили вьетнамской компании VinFast начнут продаваться в России
Москва, 19 июля, 2018, 14:15 — ИА Регнум. На российском рынке могут появиться автомобили производства вьетнамской компании VinFast, представители автопроизводителя отмечают, что рынок нашей страны является для него приоритетным. Об этом 18 июля сообщил журнал «За рулём».
VinFast — компания вьетнамского бизнесмена Фам Нят Выонга, который намерен вложить в неё порядка $1,5 млрд. Согласно ранее озвученным планам, к 2025 году VinFast будет впускать более 1 млн автомобилей ежегодно. Издание отмечает, что в условиях существования между Россией и Вьетнамом соглашения о свободной торговле интерес Фам Нят Выонга к российскому авторынку понятен. Компания уже создала в России представительство, которое пока что будет отвечать лишь за контакты со СМИ.
Читайте также: Аналитики составили рейтинг «мужских» автомобильных марок
Напомним, VinFast является частью вьетнамского конгломерата Vingroup. Компания была основана Фам Нят Выонгом в 1993 году, он занимает пост председателя её правления.