Москва, 19 июля, 2018, 14:15 — ИА Регнум. На российском рынке могут появиться автомобили производства вьетнамской компании VinFast, представители автопроизводителя отмечают, что рынок нашей страны является для него приоритетным. Об этом 18 июля сообщил журнал «За рулём».

Vinfast.vn Прототип автомобиля Vinfast

VinFast — компания вьетнамского бизнесмена Фам Нят Выонга, который намерен вложить в неё порядка $1,5 млрд. Согласно ранее озвученным планам, к 2025 году VinFast будет впускать более 1 млн автомобилей ежегодно. Издание отмечает, что в условиях существования между Россией и Вьетнамом соглашения о свободной торговле интерес Фам Нят Выонга к российскому авторынку понятен. Компания уже создала в России представительство, которое пока что будет отвечать лишь за контакты со СМИ.

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Напомним, VinFast является частью вьетнамского конгломерата Vingroup. Компания была основана Фам Нят Выонгом в 1993 году, он занимает пост председателя её правления.