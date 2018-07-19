Вашингтон, 19 июля, 2018, 14:08 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп обвинил 19 июля «фальшивые» СМИ в «страстном желании» добиться крупной конфронтации с Россией, в том числе войны.

Dayne Topkin Американские СМИ

Об этом он заявил на своей странице в Twitter.

«Фальшивые СМИ так страстно хотят крупномасштабной конфронтации с Россией, даже такой конфронтации, которая может привести к войне», — подчеркнул глава Белого дома.

«Они делают это с таким бездумным упорством и ненавидят тот факт, что у меня, возможно, будут хорошие отношения с Путиным», — добавил он, указав на то, что ситуация в США «намного лучше, чем в любой другой стране».

Напомним, 16 июля в Хельсинки состоялся саммит лидеров США Дональда Трампа и России Владимира Путина. Сделанные на совместной пресс-конференции заявления Трампа вызвали бурю негодования в США.