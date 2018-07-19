Лондон, 19 июля, 2018, 14:03 — ИА Регнум. Четырёхкратный чемпион мира в гонках «Формула-1» Льюис Хэмилтон продлил контракт с «Мерседесом». Об этом сообщается на сайте команды.

(сс) David Wall Льюис Хэмилтон

Новое соглашение между Хэмилтоном и «Мерседесом» рассчитано на два сезона — до конца 2020 года.

Напомним, британский пилот Хэмилтон выступает в составе «Мерседеса» с 2013 года. За это время он одержал 44 победы и три раза стал чемпионом мира (2014, 2015, 2017).

До этого он с 2007 года выступал в составе команды «Макларен Мерседес» и стал чемпионом мира (2008).

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