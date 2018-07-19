Анкара, 19 июля, 2018, 14:01 — ИА Регнум. Министерство туризма Турции ожидает увеличения потока туристов из Индии, сообщает 19 июля Anadolu.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна На пляже в Турции

«Мы планируем провести недельный фестиваль Индии в Турции», — отметил посол Индии в Турции, надеясь за счет этого привлечь туристов.

Напомним, Турция является страной, привлекательной для туризма: это наиболее популярное место отдыха для граждан России и Германии. Что касается выходцев из Индии, то ежегодно страну посещает в среднем 200 тыс. человек.