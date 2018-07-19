Денпасар, Индонезия, 19 июля, 2018, 14:00 — ИА Регнум. Фестиваль культурного сотрудничества Японии и Бали «Bali-Japan Matsuri 2018» пройдет 27−29 июля, сообщает Antaranews.

(сс) keulefm Индонезийская танцовщица

Ожидается, что фестиваль посетит около 10 тыс. человек. В 2017 году «Bali-Japan Matsuri» собрал 8 тыс. посетителей.

В этом году фестиваль пройдет на пляже Garden Ayodya Resort. В программе фестиваля различные мероприятия и конкурсы, такие как конкурс космонавтики, парад, показ мод, кулинарный павильон, шоу Body Painting и кинофестиваль.

«Bali-Japan Matsuri» направлен на укрепление отношений между Японией и Индонезией, особенно Бали, посредством искусства и культуры, поэтому мероприятие проводится при поддержке Генерального консульства Японии на Бали.