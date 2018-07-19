Москва, 19 июля, 2018, 13:47 — ИА Регнум. В северных районах Лаоса, Вьетнама и Таиланда пройдет тропический шторм «Сон-Тин», сообщает 19 июля департамент ситуационно-кризисного центра МИД РФ на своей странице в Twitter.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна На пляже

По данным ведомства, в перечисленных странах до 21 июля прогнозируются сильный ветер, проливные дожди, также возможны наводнения и сходы оползней.

Напомним, ранее Роспотребнадзор предупредил российских туристов о лихорадке Денге во Вьетнаме.

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