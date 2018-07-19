Москва, 19 июля, 2018, 13:44 — ИА Регнум. Странам ЕС всё равно придется покупать американский сжиженный газ, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM 19 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Голубое золото

«На самом деле энергобаланс Европы таков, что европейцам всё равно придется покупать американский сжиженный газ, — пояснил Делягин. — Учитывая, что Украина, по сути, блокирует транзит газа по своей территории и делает его невозможным, РФ не сможет даже с учётом «Северного потока — 3» покрыть тот дефицит газа, который образуется в ЕС в силу убывания традиционных для неё мощностей в Северном море».

Иными словами, как подчеркнул Делягин, для американцев в ЕС есть место, но большинство американских политиков «этого не осознают, как не осознают ничего».

«Они хотят весь рынок, а не его часть, — добавил экономист. — Для ЕС это будет означать ликвидацию экономики. Американцы сделают с Западной Европой то, что Западная Европа сделала с Восточной: деиндустриализация и перевод в режим потребления. Естественно, европейцам это категорически не нравится, и для них это вопрос выживания. Если американцы это сделают, я буду очень рад, потому что после поддержки фашизма на Украине Европу совершенно не жалко, и гори она огнем, а наших это принудит к ориентации на собственное развитие».

Делягин отметил, что в ситуации, когда быть сырьевым придатком Европы станет невозможно, РФ придётся самой развивать газопереработку, «а не пользоваться ЕС как поводырём».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в американский сенат поступила законодательная инициатива ввести санкции против проекта «Северный поток — 2».

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что строительство трубопровода «Северный поток — 2», который пройдёт по дну Балтийского моря, является чисто коммерческим проектом, поэтому любые санкции в отношении его участников были бы противозаконными.