Венеция, Италия, 19 июля, 2018, 13:45 — ИА Регнум. Американская кинокартина «Человек на Луне» откроет 75-й Венецианский кинофестиваль, сообщает агентство Prensa Latina со ссылкой на заявление организаторов мероприятия.

Цитата из к/ф «Человек на Луне». реж Дэмьен Шазелл. 2018. США Райан Гослинг в роли Нила Армстронга

«Человек на Луне» (англ. First Man, «Первый человек») режиссера Дэмьена Шазелла — биографический фильм, рассказывающий историю астронавта Нила Армстронга, роль которого исполняет актер Райан Гослинг. Фильм будет показан 29 августа в большом зале Дворца кино и приурочен к 49-й годовщине посадки космического корабля «Аполлон-11» на Луне.

«Это настоящая привилегия иметь возможность представить мировую премьеру нового, долгожданного фильма Дэмьена Шазелля», — сказал директор фестиваля Альберто Барбера.

75-й Венецианский кинофестиваль пройдет в этом году с 29 августа по 8 сентября. В роли председателя жюри выступит мексиканский кинорежиссер Гильермо дель Торо.