Владимир, 19 июля, 2018, 13:38 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Владимирской области до сих пор не обсудили законопроект о повышении пенсионного возраста. Как передает корреспондент ИА REGNUM, в повестке очередного заседания вопрос не значится.

(сс) zsvo.ru Депутаты Законодательного собрания Владимирской области

Повестка очередного заседания была опубликована на сайте заксобрания 19 июля. Само заседание состоится 25 июля. Всего депутаты планируют обсудить десять вопросов. Среди них есть изменения в закон «О физической культуре и спорте во Владимирской области», назначение мировых судей, а также изменения в областной закон о сборе лекарственных растений и пищевых лесных ресурсов.

Отметим, что законопроект, который подразумевает повышение пенсионного возраста, 19 июля был поддержан Госдумой. Теперь его ждет широкое обсуждение. Как заметил во время заседания спикер Госдумы Вячеслав Володин, сейчас свои отзывы в Госдуму отправили 60 региональных парламентов. Заключения остальных будут ждать до 24 сентября. К слову, во Владимирской области в сентябре 2018 года пройдут выборы депутатов заксобрания. Это означает, что рассматривать вопрос о повышении пенсионного возраста может уже новый состав облдумы.