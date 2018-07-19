Ростов-на-Дону, 19 июля, 2018, 13:37 — ИА Регнум. Вопрос строительства метро в Ростове-на-Дону снова отложен. В ближайшие полгода чиновники к нему возвращаться не планируют. Подобный проект, по мнению городских властей, требует участия бюджетов разного уровня.

Тоннель метро

ИА REGNUM напоминает, что губернатор Ростовской области Василий Голубев годом ранее поручил вернуться к вопросу строительства метро в Ростове-на-Дону после проведения мундиаля. Такой вид транспорта, по его мнению, необходим областному центру.

Вместе с тем в администрации города-миллионника от идеи строительства метро не отказываются.

«Разработка проектной документации на строительство первой линии метрополитена включена в государственную программу Ростовской области «Развитие транспортной системы», утвержденную постановлением правительства Ростовской области», — цитирует портал 161.ru источник в администрации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2012—2013 годах был представлен предварительный вариант прохождения первой ветки метрополитена, но до проектирования так дело не дошло. Завершение первой очереди проектирования ростовского метро планировалось в 2016 году. Но в июле 2015 года Управление метро Ростова было упразднено.