Пекин, 19 июля, 2018, 13:29 — ИА Регнум. Более 240 тыс. чиновников были наказаны в Китае за нарушения партийной дисциплины в первом полугодии 2018 года, сообщает 19 июля агентство Синьхуа.

Иосиф Серебряный. Будь бдительным! 1930

Согласно заявлению, выпущенному Центральной комиссией КПК по надзору за дисциплиной и Государственной надзорной комиссией, среди общего числа наказанных было также 28 лиц, занимавших посты уровня провинции и выше. Порядка 1,5 тыс. наказанных — чиновники уровня округов, 10 тыс. — уровня уездов, 37 тыс. — поселкового уровня и 146 тыс. — более мелкого уровня.

Отметим, что в Китае продолжается антикоррупционная кампания, запущенная председателем КНР Си Цзиньпином в 2013 году. За тот же период 2016 и 2017 годов было наказано 163 тыс. и 210 тыс чиновников соответственно.