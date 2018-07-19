Нью-Йорк, США, 19 июля, 2018, 13:27 — ИА Регнум. Двое детей пострадали при нападении акул на острове Файр в штате Нью-Йорк (США). Об этом сообщает телеканал ABC7 New York.

(сс) bluegroper Акула в воде

Хищницы атаковали детей во время купания. У 13-летнего мальчика и 12-летней девочки остались глубокие раны.

Эксперты, изучившие характер травм, полагают — на подростков напали именно акулы. Оба пляжа, где произошли инциденты, временно закрыты.

Пострадавшие дети выписаны из больницы. Местные власти разбираются в произошедшем.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле акула напала на серфингиста на острове Кауаи (штат Гавайи, США). Мужчина получил травмы, но остался жив.

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