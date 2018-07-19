Село Зеркло, Оренбургская область, 19 июля, 2018, 13:18 — ИА Регнум. В Оренбургской области доследственная проверка по факту гибели двух супругов в доме и гараже, которые наполнила вода в результате ливня, завершилась уголовным делом. Следователи усмотрели признаки халатности, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по региону Анжелика Линькова.

Иван Айвазовский. Всемирный потоп 1864

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 293 УК РФ «Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». В его рамках предстоит установить виновных.

Напомним, 18 июля Оренбуржье оказалось под ливневым и грозовым фронтом. В Шарлыкском районе из берегов вышел ручей Зеркло, ситуацию усугубили потоки воды, стекавшие с полей в сторону одноимённого села и прорыв дамбы. В итоге, по официальным данным, подтопленными оказались четыре жилых дома. Неофициально говорят о 13 подтопленных домах. В одном доме, находящимся на склоне, погибли двое супругов. Уровень воды в строении достигла 1,5 метра. Потоки воды стремительно захлестнули гараж, где находился 78-летний мужчина (он пытался завести машину), и жилую постройку, где 76-летняя женщина собирала документы и готовилась к отъезду.