Москва, 19 июля, 2018, 13:36 — ИА Регнум. Война против президента Америки Дональда Трампа, которую ведёт против него оппозиция внутри США, может обернуться торжеством трамповской политики и распадом глобальных рынков, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM 19 июля, комментируя новость о том, что в Конгресс США внесён законопроект о санкциях против «Северного потока — 2». Автор документа — сенатор от штата Вайоминг Джон Баррассо.

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«Нужно понимать, что сенатор в США — это совсем не то, что сенатор в РФ, — пояснил Делягин. — Сенатор в США — это лицо, обладающее реальной властью. Потому что американские сенаторы прямо определяют вопросы финансирования. Каждый американский сенатор может либо пробить финансирование тех или иных проектов, а может их заблокировать. Американский сенатор — это не просто представитель региона, как у нас. Сенат в США — это не клуб пенсионеров и миллиардеров. Отнюдь. Это очень действенный орган».

Именно поэтому, как считает Делягин, на действия американских сенаторов нужно обращать больше внимания, чем на действия их российских коллег.

«В данном случае мы имеем продолжение войны против Трампа, потому что, судя по всему (я по крайней мере надеюсь на это), Путин показал ему раскладки по «Северному потоку — 2» и показал, что в Европе и для США есть место, — сказал Делягин. — Трамп это понять может как человек с кругозором, а обычный американский сенатор не может. Для него это просто элемент войны против Трампа».

Однако, как считает экономист, эта борьба в итоге может привести к торжеству трамповской политики, то есть к ещё большему вбиванию клиньев между ЕС и США и более интенсивному распаду глобальных рынков на макрорегионы.

Напомним, как стало известно 19 июля, сенатор от штата Вайоминг Джон Баррассо внёс в конгресс США законопроект о санкциях против «Северного потока — 2».

Как считает американский политик, если предложенный им законопроект примут, его реализация даст членам НАТО возможность избежать политического давления со стороны России.