Рамалла , 19 июля, 2018, 13:31 — ИА Регнум. Вооруженные силы Израиля убили 142 палестинцев с момента начала массовых демонстраций в секторе Газа, приуроченных к 70-летию основания государства Израиль, сообщает 19 июля Anadolu.

Армия Израиля. Сектор Газа

«Среди убитых 18 детей, две женщины. Два врача и два журналиста», — заявил представитель министерства здравоохранения Палестины Ашраф аль-Кидра.

Акции протеста начались в конце марта 2018 года, за данный период пострадали 16 тыс. 496 человек, в том числе 3 тыс. 126 детей и 1 тыс. 362 женщины.