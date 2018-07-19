Манчестер, Великобритания, 19 июля, 2018, 13:06 — ИА Регнум. Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба должен так же хорошо играть в клубе, как на чемпионате мира. Об этом заявил главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью, сообщает The Mirror.

(сс) Ardfern Поль Погба

«Надеюсь, Погба поймет, в чём его сильные стороны. Ему нужно понять, почему он так хорошо проявил себя во второй части мундиаля», — сказал Моуринью.

Он также добавил, что в финале чемпионата мира Погба сыграл блестяще.

Читайте также: Погба посвятил победу сборной Франции спасённым из пещеры тайским детям

Напомним, Погба в составе сборной Франции стал чемпионом мира. В финале французы обыграли хорватов со счётом 4:2. Погба стал автором одного из голов.

На клубном уровне Погба играет за «Манчестер Юнайтед» с 2016 года. В составе манкунианцев он выиграл Лигу Европы и Кубок английской лиги.

Читайте также: Футбол будущего: Франция — чемпион мира 2018 года