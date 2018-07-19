Москва, 19 июля, 2018, 12:54 — ИА Регнум. Появившаяся в некоторых СМИ информация о том, что популярный певец Александр Розенбаум страдает от онкологического заболевания, не соответствует действительности. Об этом в своём Instagram написал сам исполнитель.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Александр Розенбаум

К сообщению Розенбаум прикрепил скриншот страницы портала StarHit, который и сообщил о «болезни» музыканта.

«Жив, здоров, прекрасно себя чувствую. На данный момент в отпуске. Ни о какой онкологии и речи быть не может. Тьфу, тьфу, тьфу», — прокомментировал слухи певец.

https://www.instagram.com/p/BlYlCPEAXTe/

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля в возрасте 59 лет скончался бывший солист музыкальной группы «Доктор Ватсон», заслуженный артист России Игорь Браславский, который долгое время боролся с онкологическим заболеванием.

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