Грозный, 19 июля, 2018, 12:46 — ИА Регнум. Генеральный директор Российских железных дорог (РЖД) Олег Белозеров и председатель правительства Чечни Муслим Хучиев договорились проработать вопрос о развитии скоростного железнодорожного движения в регионе, сообщается 19 июля на сайте РЖД.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна В вагоне поезда

В ходе встречи стороны обсудили развитие грузового и пассажирского движения, в том числе предоставление скидок на перевозку нефтепродуктов, а также строительство новых железнодорожных линий.

Кроме того, Белозеров и Хучиев проработают вопросы обновления парка вагонов пассажирского поезда Грозный — Москва.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2017 года на базе гудермесского вокзала в Чечне был запущен крупнейший на Северном Кавказе транспортно-пересадочный узел, который объединил железнодорожную ветку и автобусные маршруты.

Читайте подробнее: Крупнейший в СКФО транспортно-пересадочный узел появился в Чечне