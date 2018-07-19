Брест, Белоруссия, 19 июля, 2018, 12:44 — ИА Регнум. Знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона, ставший председателем правления брестского «Динамо», поблагодарил Белоруссию за тёплый приём. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

(сс) Neogeolegend Диего Марадона

«Спасибо Белоруссии за приём. Не думаю, что заслужил это, но я сделаю все возможное для «Динамо», — написал Марадона.

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Напомним, в мае стало известно, что Марадона назначен председателем правления белорусского футбольного клуба «Динамо» из Бреста. В клубе он будет заниматься вопросами стратегического развития, а также взаимодействовать со всеми структурными подразделениями, включая детскую академию.

Как сообщало ИА REGNUM, в соглашении Марадоны прописано условие, что он вправе расторгнуть контракт, если ему не понравятся климатические условия.

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