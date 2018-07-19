Кемерово, 19 июля, 2018, 12:39 — ИА Регнум. Срок заключения под стражей бывшего начальника ГУ МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» продлён до 25 сентября. Об этом сообщили в Центральном районном суде Кемерово.

Дарья Антонова ИА REGNUM Следственный изолятор (СИЗО)

Напомним, фигуранту уголовного дела о пожаре в трагически известном торговом центре генерал-майору Александру Мамонтову инкриминируется ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность») и ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата»).

Добавим, срок ареста Мамонтову продлён по просьбе следователей в связи с большим объёмом предстоящих следственных действий.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошёл 25 марта 2018 года. После того, как возгорание было потушено, выяснилось, что трагедия унесла жизни 60 человек.

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