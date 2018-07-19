Москва, 19 июля, 2018, 11:28 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по труду принял решение продлить срок предоставления поправок ко второму чтению законопроекта по пенсионной реформе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 июля, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

«Комитет по труду принял решение о продление срока предоставления поправок ко второму чтению законопроекта — с 18 августа до 24 сентября», — заявил Володин.

Госдума начала широкое обсуждение законопроекта, предполагающего повышение пенсионного возраста в России. Инициатива вызвала широкий резонанс в обществе.