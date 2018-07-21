Москва, 22 июля, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 22 июля, отмечается Международный день бокса. Праздник совсем молодой — Международная ассоциация бокса (AIBA) учредила его в 2017 году. Сегодня День бокса отметят во всём мире впервые.

Густав Ребергер. Боксёрский поединок. 1927

Бокс — одна из самых популярных в мире спортивных дисциплин. Этот вид спорта имеет бессчетное число поклонников, среди которых и исторические личности. Например, американский писатель Эрнест Хемингуэй оборудовал боксерский ринг в своем поместье в Ки-Вест. Там он спарринговался со своими гостями и иногда выступал судьей на боксерских поединках.

Хорошо знаком с кулачными единоборствами был и Александр Пушкин. Он выписывал из-за границы учебники по боксу. Близкий друг поэта князь Вяземский в своих воспоминаниях писал:

«В 1827 году Пушкин учил меня боксировать, и я очень приучился к этому виду упражнений».

Еще одним литератором, который серьёзно увлекался этим видом спорта, был Артур Конан Дойль. Не удивительно, что во многих его произведениях фигурирует бокс.

«Бокс — это когда два интеллектуала общаются с помощью жестов», — говорил писатель.

Единоборство также входило в список любимых видов спорта Чарли Чаплина. Он посещал боксерские матчи, а до начала своей кинокарьеры подрабатывал спарринг-партнером в боксерском клубе. Именно там его и заметил директор Чикагского цирка, после чего предложил работу.

Пристрастие к боксу уходит корнями в древность, когда этот спорта имел несколько другой формат. Древнегреческий философ Платон был большим любителем этого вида спорта и даже становился чемпионом Олимпиады по панкратиону — смеси борьбы и бокса. Его ученику Аристотелю тоже передалось увлечение кулачными боями.

Между тем самые ранние свидетельства подобных состязаний датируются третьим тысячелетием до н.э. Они запечатлены на шумерских, египетских и минойских рельефах. Причём на древнеегипетском рельефе второго тысячелетия до н.э. запечатлены не только боксёры, но и зрители. Кулачные бои также описывались в древних индийских текстах — Ведах, Рамаянах и других.

Принято считать, что спортивным единоборством бокс стал в 688 году до н.э., когда кулачные бои включили в программу античных Олимпийских игр. В современном виде бокс зародился в Англии в начале XVIII века. С возрождением олимпийского движения он также вошёл в список олимпийских видов спорта.